A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Roubos e Furtos (Derf) confirmou nesta terça-feira (31) que Wesley Tyleson de Oliveira Antunes e Jefferson Braga de Souza participaram da morte de um idoso de 68 anos, no dia 27 de novembro de 2016do ano passado, durante um assalto no bairro Paulo Coelho Machado. Caso forem condenados, ambos poderão pegar entre 20 a 30 anos de detenção.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 11h40, quando um adolescente de 17 anos chagava da escola, e parou em frente de uma residência para conversar com seu avô.

Ambos foram surpreendidos por dois indivíduos que se aproximaram em uma motocicleta, sendo que o garupa armado anunciou o assalto.

O jovem respeitou a ordem do assaltante, momento em que entregaria seu aparelho celular, o idoso deu uma gravata no assaltante, quando ambos caíram ao chão. Com a arma apontada em sua direção, o avô do menino conseguiu desarmar o suspeito, quando o condutor da moto desceu do veículo, e começou o agredir o idoso com chutes. No momento da confusão, os suspeitos subiram na moto e o garupa atirou contra o homem, e fugiram do local.

O idoso chegou a ser socorrido com vida até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi encaminhado até a Santa Casa de Campo Grande, mas não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito.

Segundo os agentes da DERF, naquele mesmo dia, os assaltantes praticaram mais quatro roubos pela região, onde acabaram presos em flagrante.

Após investigações, foram descobertos que esses indivíduos tinham praticado o latrocínio seguido de morte. De acordo com a lei, caso forem julgados, poderão cumprir pena de até 30 anos.