Dupla é presa após furtar cadeiras para comprar drogas

José Ricardo Pereira Meira, 29 anos, e Adriano Ferreira Monteiro, 25 anos, foram presos na madrugada desta quinta-feira (12), após furtarem três cadeiras da residência de um casal de idosos, em Nova Andradina.

De acordo com informações policiais, o portão estava aberto quando a dupla passou em frente de bicicleta. Eles entraram e furtaram as cadeiras que estavam na varanda. Momentos depois, foram abordados por militares que faziam ronda pela região.

Questionados sobre as cadeiras que carregavam, eles confessaram que tinham furtado para vender e comprar drogas. Com eles foram encontrados um copo de alumínio, chaves, medicamentos, um aparelho celular, uma faca de serra e uma bolsa com preservativos.

Não há informações no registro policial se os demais objetos, além das cadeiras, foram furtados da residência do casal. A dupla foi autuada por furto qualificado e encaminhada para a delegacia da cidade.