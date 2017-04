Geymerson Saraiva da Silva, 29, e Brener Alves da Silva, de 25 anos, foram presos por volta das 20h, desta quinta-feira (20), após serem flagrados conduzindo um veículo roubado em, Brasília (DF), na BR-163, em Rio Brilhante.

Conforme divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), a dupla estavam no Jeep Renegade, com placas de Porto Nacional (TO), quando ocorreu a abordagem.

O carro era conduzido por Brener e durante a vistoria, os policiais encontraram vestígios de adulteração no documento do automóvel. Após checagem no sistema, ficou constatado que o veiculo possuía queixa de furto em Brasília.

De acordo com o site Dourados News, o jovem afirmou não souber da ocorrência. Ele ainda afirmou ter comprado o carro numa feira em Goiânia (GO) pelo valor de R$ 45 mil, dando R$ 15 mil de entrada e parcelando o restante em 30 vezes de R$ 1 mil.

Ambos foram encaminhados à delegacia local.