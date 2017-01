Carlos Roberto Lemes Sales de 45 anos, foi preso nesta quarta-feira (11), transportando 9 toneladas de defensivo agrícolas contrabandeadas do Paraguai, na MS-164, em Ponta Porã. Segundo a polícia, a carga está avaliada em R$ 3 milhões, mas nos grandes centros pode valer até R$ 10 milhões.

O fato ocorreu durante um bloqueio policial, na região do Copo Sujo, próximo à fronteira. Um caminhão Mercedes Benz, com placas de Rondonópolis (MT), conduzido por Carlos foi abordado pelos agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF). Em vistoria, constatou que o caminhão estava transportando um carregamento de defensivos agrícolas do país vizinho, sem a documentação legal de importação e de eventuais desembaraços alfandegários.

Interrogado, Carlos disse que foi contratado para pegar o veículo em Ponta Porã e leva-lo até Campo Grande, recebendo um valor de R$ 2,5 mil. Ele ainda relatou que recebia instruções no caminho por rádio amador, de uma pessoa que fazia o serviço de batedor da carga.

Diante das informações, e do modelo do veículo que era utilizado como batedor, os policiais localizaram uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton, conduzida por uma pessoa de nome “Eugênio”, onde relatou ser o proprietário do caminhão, negando ser o dono da carga.

Segundo o batedor, o fretamento está no valor de R$ 40 mil, que seriam pagos após a entrega da mercadoria em Campo Grande.

Caso foi encaminhado até a Delegacia da Polícia Federal de Ponta Porã.