Dupla é Presa com R$ 27 mil e drogas para consumo pessoal

Na madrugada de sábado (28) Out 17 a Equipe de Serviço em Coronel Sapucaia (MS) abordou um veículo com placas do município de Florianópolis (SC), com três ocupantes, sendo dois adultos e uma adolescente.

Com um dos adultos e com a adolescente foi encontrado um total de 150g de maconha e no veículo um total de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais), que estavam mocozados embaixo do carpete do condutor do veículo. Relataram que estavam na região para comprar fazenda no país vizinho. O dois que estavam com a droga ilícita, juntamente com o dinheiro, foram encaminhados à Polícia Civil.