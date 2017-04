A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na noite desta quinta-feira (6), um veículo roubado com placas de Brasília (DF), na BR-163, em Rio Brilhante. O condutor, que não fteve identidade revelada, comentou que receberia até R$ 500 para levar o carro até Dourados.

A ocorrência aconteceu no quilômetro 349, quando dois veículos, um Honda/ Civic e um Ford/Ka, foram vistos em atitudes suspeitas. Ao serem abordados, foi constatado que o carro importado era produto de roubo. O motorista do outro veículo começou a desmentiu e que não tinha nenhum envolvimento com o condutor do Civic, mas foi descoberto a sua participação após os agentes perceberem chamadas de celular, o que demonstrou comunicação entre os suspeitos.

O motorista do Ford/Ka, que estava acompanhado com a esposa e um filho de 4 anos, confessou que receberia R$ 1 mil pelo serviço de batedor.

Os dois suspeitos foram presos em flagrante e, juntamente com os veículos, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil local.