Nisley Lima da Silva e Rogério Assis foram presos na madrugada desta terça-feira (7), com quase meia tonelada de maconha, num veículo, na MS-295, em Iguatemi.

O flagrante aconteceu por volta de 1h30, durante um bloqueio policial. Após realizar ordem de parada a um veículo, modelo Astra, o motorista e passageiro tentaram fugir a pé por uma mata as margens da rodovia, onde Nisley foi capturado em flagrante.

Continuando as buscas pelo matagal atrás do outro suspeito, Rogério foi localizado horas após o flagrante pelos agentes do DOF.

Em vistoria ao carro, os policiais encontraram 412 kg de maconha.

A ocorrência foi encaminhada a delegacia de Iguatemi.