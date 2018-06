Dupla invade casa e leva R$ 3 mil

Um casal de empresários de 59 e 44 anos teve a casa invadida neste sábado na rua Auro Dias, na Vila Popular, em Dourados.

Uma dupla invadiu a residência, amarraram as vítimas e roubaramo o carro e uma quantia em dinheiro de R$ 3 mil.

Segundo informações do site Caarapó News, as vítimas tomavam chimarrão na varanda da casa quando o marido decidiu colocar o lixo para fora. Ao sair ele foi rendido pelos bandidos e levado de volta para dentro da casa. A dupla amarrou as mãos das vítimas com braçadeiras e vasculharam a casa.

Os criminosos fugiram levando o dinheiro e o carro da vítima, um Honda CR-V, de cor branca e placas QAS-9202, de Dourados.

De acordo com a polícia, os bandidos chegaram em outro veículo, sendo que um levou o carro roubado e o outro conduziu o carro de apoio.

O caso está sendo investigado pelo 1° Distrito de Polícia de Dourados.