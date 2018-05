Dupla invade residência e mata empresário a tiros

Aurelando Oliveira Arrais, 42 anos, foi executado na manhã desta terça-feira (29), dentro da residência onde morava, na região central de Corumbá.

De acordo com informações do site Diário Corumbaense, dois homens em uma motocicleta vermelha chegaram ao local por volta das 8h40 e, sem tirar o capacete, entraram na residência.

Na casa do empresário também funciona uma empresa distribuidora de cestas básicas, da qual a vítima era o proprietário. Na hora em que os criminosos chegaram, cerca de 15 pessoas estavam no local, incluindo funcionários e familiares de Aurelando.

De acordo com relatos de testemunhas, a dupla aproveitou que o portão estava aberto rendeu um dos funcionários. Ainda segundo testemunhas, os dois tinham sotaque nordestino.

A dupla perguntou sobre o empresário e foi informada de que ele estava no escritório. Os bandidos ordenaram que todos se deitassem no chão, foram até a sala da vítima e a executaram com 9 tiros de pistola calibre .45. Os autores fugiram após o crime.

O jornal local apurou ainda que Aurelando foi absolvido em julgamento ocorrido no último dia 23 de maio, juntamente com outro réu, de acusação que o apontava como envolvido em crime de homicídio qualificado ocorrido no ano de 2014.