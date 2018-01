Dupla sertaneja agita a Cidade do Natal neste sábado

Quem ainda não visitou a Cidade do Natal pode aproveitar este sábado (6), das 15 às 22 horas. A dupla Marcos e Adriano é atração da noite de hoje. Conhecidos como “Os meninos de Jaraguari”, Marcos e Adriano já têm nove anos de carreira, cantando sucessos da música sertaneja.

A Cidade do Natal já reuniu milhares de pessoas nos altos da Afonso Pena nos últimos 30 dias para celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Foram mais de 27 atrações, incluindo música, dança, e teatro.

A Cidade do Natal conta com uma grande estrutura, com banheiros químicos, espaço kids gratuito, personagens infantis, Casa do Papai Noel e praça de alimentação, com produtos de R$ 3 a R$ 18. A Abrasel assumiu a coordenação dos quiosques e destinará 10% do valor das vendas para investimentos na própria Cidade do Natal.

No local são comercializados produtos alimentícios como batata chips, caldos, sorvetes, sobá, yakissoba, salgados em geral, doces, bolo de pote, hambúrguer, chipa e pão de queijo, café, espetinho, arroz carreteiro, arroz doce, cachorro quente, pizzas, crepe, tapioca, açaí, pastéis, sucos, dentre outros.