Dupla tenta subornar policiais, mas acaba presa por porte ilegal de arma e corrupção ativa

Na tarde da última sexta-feira (30), por volta das 17h30, policiais da Delegacia Especializada na Repressão a roubos e Furtos (DERF), receberam a denúncia via telefone que dois homens em um veículo GM branco estariam nas imediações da Orla Morena, na esquina da Avenida Noroeste com a Rua Bartolomeu Dias comercializando armas e drogas.

Duas equipes foram designadas para apurar a denúncia e, de fato, se depararam com veículo de placas OON 6784 com pessoas com as características denunciadas. Abordados os policiais os identificaram como Izaias Euzébio de Souza de 43 anos, conhecido como Zé da Fanta e Agnaldo Freire Mariz, de 44 anos, vulgo Morcego.

No lado do passageiro, ocupado por Agnaldo, dentro de uma caixa de sapatos os agentes encontraram uma pistola argentina, marca Bersa, calibre restrito em 9 mm. No bolso de Agnaldo os agentes encontraram seis munições calibre 9mm marca Luger.

Já no bolso de Izaias os policiais encontraram a quantia de R$ 1.265,00, oportunidade em que Izaias ofereceu o referido valor para que fosse libertado. Diante da recusa da oferta o acusado afirmou que poderia melhorar, pois tanto ele como Agnaldo se encontravam em liberdade condicional e não desejavam retornar para cadeia.

Os agentes, então resolveram proceder busca em sua residência onde encontraram mais R$ 14.800,00, e, novamente Izaias ofereceu dinheiro aos policiais em troca de sua liberdade, proposta que foi recusada.

Além de dinheiro em espécie os policiais apreenderam uma corrente de ouro maciço pesando em torno de 40 gramas, um relógio importado de ouro, celulares, um veículo.

A dupla foi autuada em flagrante por porte ilegal de arma de calibre restrito que possui pena de até seis anos e por corrupção ativa com pena de até doze anos.