Duplicação da Euler de Azevedo avança e as melhorias animam comerciantes

As obras de readequação do tráfego na rua Euler de Azevedo avançaram e as melhorias como a duplicação da pista têm animado os comerciantes do entorno. Eles acreditam que a segurança no trânsito será maior no trecho, aumentando o fluxo de veículos e atraindo maior movimento.

“Os clientes reclamavam que paravam o carro aqui na frente e caíam no buraco do canto da pista, agora vai ficar bem melhor, com certeza vai aumentar nosso movimento quando estiver pronto”, afirmou o atendente William Luan, de 20 anos, que trabalha há dois anos no local.

No trecho em que as máquinas estão trabalhando o entorno é formado principalmente por comércios. Funcionário de um sacolão, Marrone Pereira de Sousa, de 20 anos, conta que o trânsito era difícil no trecho e os quebra-molas provisórios instalados no local já ajudaram a amenizar o problema. “As obras chegaram aqui nessa parte essa semana, no trânsito vai melhorar muito”, apostou.

“É o progresso. Tinha que mexer mesmo porque aqui o asfalto era precário”, contou o proprietário de uma loja de peças de motos, Thiago da Silva, de 32 anos. Ele contou estar na expectativa pelo término dos trabalhos. “Eu acho que vai ficar bom”, disse.

Moradora do local, a manicure Mayara Gutierrez, de 24 anos, conta que o dia-a-dia durante a execução da obra não é fácil, mas está animada com as intervenções e todas as dificuldades provocadas pela alteração na rotina dos moradores valem a pena. “É necessário para melhorar. Duplicar a pista é uma melhoria para nós”, destacou.

Mayara acredita ainda que as benfeitorias colocarão fim ao congestionamento diário na via nos horários de pico. “É tumultuado o trânsito aqui, no horário de pico fica difícil, agora vai melhorar bastante”, afirmou.

Readequação

Iniciadas em junho do ano passado, as obras de readequação do tráfego na Euler de Azevedo receberam aditivo no prazo por conta do período das chuvas. Os investimentos são de R$ 16,1 milhões e a obra conta com duas frentes de trabalho, com lotes no trecho urbano e rural.

O projeto contempla a duplicação da pista, uma nova capa asfáltica num trecho de 4,5 quilômetros, a construção de canteiro em frente à Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), revitalização de “traffic calming” no início da avenida Presidente Vargas e a implantação de uma ciclovia.