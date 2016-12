Durante 2016 Polícia Civil lavrou mais de 231 mil boletins e apreendeu cerca de 270 ton de drogas

De acordo com os dados levantados pela instituição, nos meses de janeiro a novembro de 2016 as Delegacias de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul apresentaram números expressivos. Foram realizados 231.625 atendimentos para registros de ocorrências, dos quais mais de 150 mil referem-se a fatos típicos, ou seja, passíveis de se converterem em procedimentos policiais. Nesse sentido 76.209 desses boletins de ocorrências foram instaurados e transformados em procedimentos policiais, representando assim um percentual de 50% de instauração. Importante salientar que foram arrecadados aproximados 5 milhões de reais em fianças, atestados e alvarás.

Na repressão ao tráfico de drogas, os números são ainda mais relevantes, totalizando a soma de 277 toneladas de drogas apreendidas (percentual expressivo em nível nacional). Foram recuperados 4.666 veículos furtados e roubados, lavrados mais de 11 mil autos de prisão e apreensão em flagrante e cumpridos mais de 6.600 mandados de prisão e apreensão. No atendimento especializado às mulheres, somam-se mais de 7 mil ocorrências registradas na Casa da Mulher Brasileira e mais de 5.200 procedimentos instaurados.

Garantir a proteção à criança e ao Adolescente também foi o foco da Polícia Civil no ano de 2016. Através do “disque 100” foram recebidas 196 denúncias dos mais diversos crimes, sendo que destas, mais de 130 ocorrências viraram procedimentos policiais. A Polícia Civil age de forma rápida e eficaz diante destas denúncias, tendo em vista que, na maioria dos casos, a criança ou adolescente convive com o agressor ou abusador, sendo necessária adoção de medidas imediatas, com apoio de outros órgãos, principalmente o Conselho Tutelar, para que estas vítimas sejam retiradas daquele ambiente provisoriamente, até posterior decisão do Poder Judiciário sobre o encaminhamento a ser dado, seja para a vítima, seja para o agressor.