Durante a Black Friday, Procon vai orientar consumidores da Capital

Ação conjunta da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), e do Procon Municipal de Campo Grande vai levar serviços e orientações aos consumidores no Centro da Capital, nesta sexta-feira (24), dia da Black Friday, o evento anual de descontos no comércio.

O plantão de atendimento do Procon será realizado das 8h às 18h, na rua Barão do Rio Branco, entre Calógeras e 14 de Julho. Serão oferecidos todos os serviços disponíveis na sede do Procon e será realizada fiscalização volante nas lojas do comércio central.

No local, a população terá acesso a orientações sobre as relações de consumo e poderá formalizar reclamações no escritório móvel do Procon Estadual. Para registrar formalmente as reclamações, o consumidor precisa apresentar documento de identificação pessoal com foto, original e cópia, e documentos que comprovem a relação de consumo como contratos, faturas, boletos etc.

De segunda a sexta-feira, o atendimento ao público é realizado na rua 13 de Junho, 930, no Centro de Campo Grande, das 7h às 19h. O telefone de contato é o (67) 3316-9800. O Procon conta ainda com o número 151, por meio do qual os consumidores podem esclarecer dúvidas que envolvam relações de consumo.