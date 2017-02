Durante agenda em Brasília, secretária de Educação descobre irregularidades em escolas e Ceinfs

Em reunião com o Ministro da Educação, a secretária municipal de Educação, Ilza Mateus de Souza descobriu que os problemas para a liberação de recursos federais são consequência de irregularidades em obras de escolas e Ceinfs de Campo Grande. Na manhã deste sábado a secretária e o prefeito Marquinhos Trad (PSD) se reuniram para falar sobre a situação.

“Tive audiência com o ministro da Educação na quarta-feira e junto ao FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) para saber os principais problemas na liberação de recursos federais na área de educação. Lá, descobrimos uma série de obras de Ceinfs e escolas que se encontram irregulares. Identificamos que muitas obras já receberam recursos e não houve a execução. Outras obras começaram e estão paralisadas. Nem mesmo prestações de contas foram feitas”, relatou Ilza.

A secretária vai percorrer esses locais e conferir pessoalmente cada situação, para então retornar a Brasília e procurar novamente o ministério da Educação, afirmou.

O prefeito disse que a prioridade agora é identificar cada irregularidade e sanar os problemas. “Encontramos obra de Ceinf paralisada porque não houve gestão. Não faziam prestação de contas dos convênios e nem cumpriram os prazos estabelecidos pelo MEC. Agora precisamos correr para resolver, já que dependemos de recursos federais para executar esses projetos”, assegurou Marquinhos Trad.

O primeiro levantamento feito pela secretária de Educação mostrou que entre as obras paralisadas está a do Ceinf do Jardim Noroeste, Zé Pereira, Oliveira II, Talismã, Popular, Nascente do Segredo e Radialista. Algumas obras estão em andamento, como é o caso da Vespasiano Martins, Jardim Anache e Tijuca II.

Ilza Mateus também constatou que alguns contratos foram reincididos como os projetos dos ceinfs do Jardim Colorado, Serraville, Jardim Nashville e Moreninha II.