Durante assalto dois homens são feitos reféns na vila Bandeirantes

Dois homens foram feitos reféns durante assalto na madrugada desta segunda-feira (17). O fato aconteceu em na vila Bandeirantes.

Segundo o registro policial, durante a ronda dos policias militares na região, alguns populares informaram aos militares sobre uma briga que estava acontecendo próximo ao local, ao chegar próximo ao local informado, os policiais ouviram tiros e dois homens fugindo, os militares conseguiram abordar um deles, conhecido como 'Magrinho', de 26 anos, 'Robertinho' o outro autor conseguiu fugir do local.

As vítimas contaram que ao sair da residência conduzindo o veículo, um dos autores que estava armado, os abordou e disse para entrar, as vítimas disseram que não residiam no local e que não tinha ninguém lá.

Entre coronhadas e pressões psicológicas nas vítimas, os autores ameaçavam levar o carro e matar os dois ocupantes, chegaram a transitar com o carro por uma pequena distância quando uma das vítimas resolveu reagir, dando uma gravata no 'Magrinho', enquanto a outra segurava a arma do outro autor, o 'Robertinho', e entraram em luta corporal, quando pararam o carro e ouve o disparo por parte de um dos autores.

Todos os envolvidos foram conduzidos para a Depac Piratininga, apenas Robertinho não foi, pois conseguiu fugir do local.