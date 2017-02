Durante 'bife na chapa' em família, criança de três anos tem corpo queimado

O que era pra ser um jantar divertido em família, quase terminou em tragédia e a vítima tem apenas três anos de idade. Durante um ‘bife na chapa’ o pequeno Pyetro Rodrigues Torres teve várias partes do corpo queimado com álcool e agora a família, que é do município de Bela Vista localizado a 324 quilômetros de Campo Grande, pede ajuda.

O acidente aconteceu no dia 4 de fevereiro durante um jantar em família. De acordo com o Max Ramer, pai do menino, a família estava reunida para um jantar e um tio de Pyetro resolveu colocar mais álcool no recipiente da chapa. O menino, que corria pelo espaço, passou bem na hora e foi atingido pela chama que se formou.

Com queimaduras na cabeça, braços e pernas, a criança foi levada primeiramente para o Hospital São Vicente de Paula em Bela Vista, mas por causa da gravidade dos ferimentos, acabou sendo transferido para a Santa Casa da Capital. Longe de casa as coisas estão difíceis para a família, segundo Max.

De favor na casa da tia da esposa, ele conta que precisa pegar ônibus todo dia para levar roupas e mantimentos para a esposa que está junto com o filho no hospital. Por isso pede ajuda em dinheiro para que ele possa comprar os vales transportes e também fraldas, talco e lenços umedecidos para a criança.

Doações em dinheiro podem ser depositadas na seguinte conta:

Banco Caixa Economica

Agência: 0568 023

Conta: 15738-2

Doações de fraldas, leite e outras coisas podem ser levadas na Rua do verde, Bairro Jardim Arco Ires, na Capital. Mais informações no telefone (45) 9 9925-2282. Importante colocar o DDD 45, pois o chip do pai da criança é o Paraná, local onde sua mãe mora.