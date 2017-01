Um homem de 21 anos foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira (19), conduzindo um veículo roubado, na BR-262, em Três Lagoas. Questionado pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o jovem disse que esteve em Araçatuba (SP), e recebeu uma oferta no valor de R$ 1 mil para levar o carro até Campo Grande (MS).

Segundo a PRF, o flagrante aconteceu no km 23, quando os policiais deram sinal de parada ao condutor de um Peugeot/ 207 Passion, com placas de São José do Rio Preto (SP). Em vistoria ao automóvel, os policiais contataram sinais de clonagem, e ao verificar os documentos no sistema policial, foi constatado roubo no dia 28 de outubro do ano passado.

O condutor e o veículo foram encaminhados até a Delegacia de Polícia de Três Lagoas, onde o caso foi registrado como receptação. O veículo que está no valor no mercado nacional em R$ 21 mil será periciado e depois devolvido ao verdadeiro proprietário.