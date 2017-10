Durante briga, mulher é agredida com tijoladas por marido

Uma mulher, de 27 anos, ficou ferida após ser agredida com tijoladas durante um briga com o marido. O fato aconteceu na noite desta quarta-feira (25) no município de Cassilândia.

De acordo com o registro policial, quando os policiais chegaram na residência onde o fato aconteceu a vítima contou que se desentendeu com o marido e ele colocou ela e os filhos para fora de casa e a agrediu arremessando tijolos contra ela.

Quando a polícia chegou na residência, o portão estava trancado e todas as luzes apagadas. Porém, mesmo com ferimentos nas costas e na cabeça, a vítima recusou atendimento médico. Ainda segundo o registro a vítima possui medida protetiva de urgência em relação ao autor.