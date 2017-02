Durante briga, vítima implora ao agressor para não ser morto em bar

Um homem de 33 anos ficou ferido após ser agredido em um bar, na noite desta sexta-feira (24), no Jardim Itamaracá, em Campo Grande. Segundo relatos de testemunhas, a vítima implorou ao agressor para não ser morta.

Com gesso no braço, e ferimentos no rosto e corpo, a vítima procurou a delegacia na manhã deste sábado (25), para denunciar a agressão.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem declarou que existe uma rivalidade antiga com o agressor, e que inclusive há outros boletins registrados relacionados a briga entre ambos.

Em depoimento, a vítima relatou que estava no estabelecimento bebendo cerveja e o rival jogando sinuca. Depois de alguns, o agressor retornou ao bar com uma faca e foi em direção a vítima, que foi atacada pelas costas e agredida a chutes. Ele recebeu diversos golpes com o cabo da faca na cabeça. O homem implorou para não ser morto no local.

Após a violência, o homem buscou atendimento médico e depois foi até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) registrar o caso. O agressor ainda continua solto.