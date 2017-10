Durante feriado Guarda Civil Municipal prende suspeito de incêndio

Durante o feriado prolongado a Guarda Municipal continuou com o serviço de rondas pelas ruas da Capital e graças foi efetuada a prisão de um suspeito de incendiar o um dos vagões da Orla Ferroviária, também foram efetuadas algumas prisões e recuperados bens roubados.

Na Base Imbirussu

Em rondas pelo bairro Jardim Aeroporto, foi dada ordem de parada a um condutor de motocicleta Honda BIZ, que ao avistar a guarnição tentou fugir, no entanto a guarnição fez um breve acompanhamento tático, e efetuaram a abordagem do motociclista. Quando efetuaram a checagem dos documentos e do veículo descobriram que a moto era roubada. A equipe encaminhou o homem e o veículo para a delegacia para assim o bem seja devolvido para seu legitimo proprietário.

Na Base Lagoa

Foi efetuada a prisão de um homem com uma arma de fogo e munições, após denúncia de violência doméstica. O mesmo foi encaminhado a Autoridade Policial.

Na Base Centro

Em rondas pela região central da Capital, a Guarda Civil Municipal capturou um indivíduo conhecido pelo apelido de Pirata, o mesmo estava envolvido em diversos delitos como tentativa de homicídio, dano ao patrimônio público e por atear fogo em um vagão na Orla Ferroviária. O homem foi encaminhado para a Autoridade Policial para que fossem tomadas as medidas cabíveis.