Durante feriado Marquinhos Trad vistoria UPA Coronel Antonino

A sexta-feira (14) de feriado nacional foi mais um dia normal de trabalho para o prefeito Marquinhos Trad (PSD), que no início da manhã foi vistoriar unidades de saúde da Capital. Na UPA do Coronel Antonino, o prefeito, acompanhado do secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, verificou que o atendimento estava dentro da normalidade, com a escala de médicos completa no período.

Marquinhos conversou com os pacientes e, de muitos ouviu que já era possível observar melhora no atendimento. Desde que assumiu a administração de Campo Grande, a atual gestão faz um esforço concentrado para normalizar o estoque de medicamentos e suprimentos que desde 2015 passou a faltar com mais frequência.

A prefeitura busca melhorar as condições de trabalho para os servidores da área da saúde, a fim de motivá-los para que o resultado seja a satisfação dos pacientes que dependem da rede pública.

No último dia 4 de abril, foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), decreto que concede uma gratificação aos profissionais médicos pediatras que trabalharem durante o período diurno nas unidades de saúde da Capital.

Esta foi a solução encontrada pelo prefeito Marquinhos Trad, em consenso com a categoria, para atrair os profissionais, melhorar as escalas de plantão e, consequentemente, o atendimento à população.

Além disso, no dia 24 de março, a Prefeitura de Campo Grande divulgou edital de convocação de médicos, técnicos de enfermagem, farmacêuticos e assistentes de serviço de saúde aprovados em concurso público de provas e títulos de 2013.