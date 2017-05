Durante festa, mulher é esfaqueada por ex-marido

Na madrugada de domingo (21), durante uma festa em um Clube Recreativo de Anastácio, uma mulher de 36 anos foi esfaqueada pelo seu ex-marido, um homem de 29 anos.

A vítima estava na festa quando o ex-marido chegou, segundo ela, o homem teria desferido um golpe de faca no lado esquerdo de sua barriga, sem motivo aparente. Mesmo com o corte, ela não buscou ajuda médica no momento e foi para sua residência. Por volta das 15h, sentindo muitas dores, procurou atendimento médico, mas segundo a médica plantonista que atendeu a vítima, não era possível dar pontos no ferimento, já que o mesmo estava infeccionado.

O ex-marido deveria manter distância da vítima por medida protetiva, por ter agredido a ex-mulher.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana como lesão corporal dolosa e o agressor deve ser procurado para dar explicações.