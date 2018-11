Equipes do MPT, Conselho, Assistência Social e Guarda Municipal estiveram no local

Hoje (1), equipes do Ministério Público do Trabalho, Conselho Tutelar, Assistência Social e Guarda Municipal estão em trabalhos de fiscalização durante a semana do feriado de Finados em Campo Grande. As ações visam coibir o trabalho infantil e chamar a atenção para o enfrentamento e prevenção à violação de direitos.

Nesta manhã, as equipes flagraram 5 menores- entre 9 e 17 anos- trabalhando limpando túmulos no cemitério municipal São Sebastião, O Cruzeiro. O responsável pela contratação, um idoso, de 72 anos, foi advertido sobre a irregularidade.

De acordo com informações da assessoria da Guarda Municipal, as ações estão sendo realizadas em conjunto com as demais equipes desde o início da semana. Ele explicou que é um trabalho complicado pois, muitas vezes, os jovens são agressivos com as autoridades devido a proibição.

Foi informado ainda que as fiscalizações continuam até o próximo domingo (5) e no caso de flagrantes de crianças trabalhando, as mesmas serão encaminhadas aos Conselhos Tutelares e MPT.

As fiscalizações ocorreram também no cemitério municipal Santo Amaro, mas no local não foram encontradas irregularidades.