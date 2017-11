A Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu 61 kg de maconha em um veículo na tarde desta sexta-feira (3) na BR – 163 no município de São Gabriel do Oeste - a 142 km de Campo Grande. Os policiais rodoviários federais abordaram o automóvel GM/Celta com placas de Sinop (MT) conduzido por um homem de 22 anos.

De acordo com a PRF, o homem se mostrou bastante nervoso com a fiscalização dos policiais e não soube explicar o motivo da viagem. Em verificação no veículo, os policiais encontraram em seu interior brinquedos de origem paraguaia.

Desconfiados de haver algum ilícito, os agentes da PRF encontraram em compartimentos ocultos vários tabletes de maconha, que somaram 61,8kg (sessenta e um quilos e oitocentos gramas) da droga.

O homem informou ter pego o veículo carregado em Dourados (MS) e iria levá-lo para a cidade de Rondonópolis (MT), depois iria de ônibus para sua casa em Cuiabá (MT).

O homem, o veículo e maconha foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de São Gabriel.