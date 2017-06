Durante o feriado prolongado, Polícia Militar realiza “Operação Corpus Christi”

Durante a semana de feriado prolongado, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul realiza a partir de quarta-feira (14), a “Operação Corpus Christi”, para promover a segurança por meio das ações ostensivas, preventivas e de fiscalização.

Para aumentar a sensação de segurança da população sul-mato-grossense, a Polícia Militar vai aumentar as abordagens policiais, realização de blitz de trânsito, fiscalização de bares e similares, além do policiamento ostensivo preventivo.

A Polícia Militar Ambiental realizará barreiras e combate ao desmatamento e carvoarias irregulares, extração e transporte de madeira e carvão ilegais e outros crimes contra a flora; também combate à caça, tráfico de animais e outros crimes contra a fauna, assim como de transporte de produtos perigosos e outros crimes ambientais. Também serão desenvolvidos trabalhos especiais preventivos aos crimes contra a flora e fauna com visitas preventivas às propriedades rurais.

Já nas rodovias do estado as fiscalizações serão intensificadas pela Polícia Militar Rodoviária com ações repressivas às violações às leis de trânsito, além de prevenir ocorrências de acidentes. O combate às ultrapassagens indevidas, excessos de velocidade e consumo de bebidas alcoólicas ao volante serão alvos da ação. O policiamento também estará voltado ao combate de outros crimes, como o contrabando e o descaminho, o tráfico de drogas, roubo e furto de veículos.

Conforme Comandante-Geral da PMMS, coronel Waldir Ribeiro Acosta, “o feriado de Corpus-Christi contará com eventos onde é previsto procissões em vias publicas, retiros de adorações com participação de muitos fiéis, além de termos um aumento no fluxo nas rodovias e nos rios, sendo assim, a Polícia Militar estará com força total durante a operação, visando coibir ilícitos e trazendo dessa forma uma maior tranquilidade a toda população”.