Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizou uma caminhonete roubada, trafegando pela BR-262, próximo a Ribas do Rio Pardo. Houve perseguição policial, e durante a fuga, o condutor fugiu e o passageiro foi preso em flagrante pelo crime de receptação.

Flagrante aconteceu no km 146, quando os policiais avistaram uma Toyota Hilux 4x4, em atitude suspeita pela rodovia. Ao avistar o veículo, os agentes deram sinal de parada ao condutor, que foi desobedecida, fugindo em alta velocidade em sentido a Campo Grande.

Após quilômetros de perseguição policial, a caminhonete saiu da pista e colidiu de frente contra uma árvore de eucalipto. O motorista saiu do carro e fugiu por uma mata as marfgens da rodovia. Um passageiro que teve identidade preservada foi preso em flagrante.

Após consulta no sistema policial, verificou-se que o veículo possui ocorrência de furto no dia 15 de janeiro em Itumbiara (GO). Segundo a PRF, o valor desse automóvel no mercado é de R$ 97.447,00. O veículo será periciado e depois devolvido ao proprietário.

Sobre a caminhonete, o passageiro informou que foi contratado para levar o veículo até Campo Grande e receberiam R$ 2 mil pela entrega.

De acordo com a lei federal, o crime de receptação cuja pena de até 4 anos de reclusão.