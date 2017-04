“É apenas o início”, garante Marquinhos

O prefeito Marquinhos Trad (PSD), participou na manhã desta terça-feira (11), da apresentação dos primeiros 30 novos ônibus adquiridos pelo Consórcio Guacurus que vão substituir a frota de veículos antigos de 2006 e 2007. Marquinhos destacou que a aquisição dos ônibus é apenas um início.

“Hoje Campo Grande recebe alguns novos ônibus com ar condicionado e com climatizadores. A pergunta mais frequente não foi do reconhecimento do início de uma caminhada, mas a pergunta mais frequente já é agressiva e odiosa, ‘só isso?’. Isso já é um início”, ressaltou Marquinhos.

O prefeito destacou a manutenção da isenção de seis meses do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) cobrado das empresas, que em contra partida vão revitalizar terminais com a instalação de novos bebedouros, a pintura e de 100 novos pontos com cobertura.

Durante a apresentação dos novos veículos o prefeito ainda falou da importância do dialogo entre a prefeitura e o Consórcio Guacurus. “Sentamos com o Consórcio e, de maneira adulta, tivemos que fazer concessões dos dois lados, ter consciência de que muitas vezes o menos significa mais”, afirmou.

O cronograma de renovação da frota, estabelecido pela Prefeitura de Campo Grande, prevê que até a primeira quinzena de maio mais 39 veículos zero quilômetros estarão circulando. Com isto, nesta etapa da renovação da frota do transporte coletivo serão substituídos 91 ônibus com mais de nove anos de fabricação.

O Consórcio Guaicurus investiu R$ 26 milhões na compra dos 91 ônibus, recurso de um financiamento obtido junto ao BNDES. Desde 2012 não renovação da frota do transporte coletivo de Campo Grande.