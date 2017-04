É possível manter a dieta na páscoa?

Páscoa é tempo de se reunir ao redor da mesa e, para muitos, um feriado para saborear bacalhau e outros peixes feitos com bastante azeite, arroz e batatas de acompanhamento.

No território dos doces, surgem as tradicionais colombas – receita italiana de bolo, que é comprado ou feito na data – e dezenas de tipos de chocolates dos mais diversos formatos e sabores para presentear ou servir de sobremesa.

Tudo isso é um convite a refeições para lá de fartas e até ao exagero, o que pode desanimar de vez quem fez esforço para começar aquela prometida dieta depois do carnaval.

Para alegria de quem quer manter a boa relação com a balança, a nutricionista da rede dr.consulta Mariana Amaro dá boas dicas. Para a nutricionista, existe uma corrente atualmente que tenta criar “anjos e demônios” na alimentação, e é preciso que as pessoas se conscientizem de que nem tudo é absolutamente proibido. “Na maioria dos casos, é preferível que a pessoa consuma com moderação o que gosta e até que faz parte da sua tradição de família, no caso de datas como a Páscoa. A privação ou exclusão completa de alguns alimentos podem ser ruins no aspecto emocional e psicológico e até gerar comportamentos compensatórios muito piores em outro momento”, esclarece.

Para o almoço de Páscoa

Bacalhau sim, mas com pouca gordura. A melhor maneira é consumi-lo cozido ou feito no forno, não adicionando muito azeite, manteiga ou creme de leite. Outra boa opção é prepará-lo desfiado com vegetais ou grão de bico. É importante ter cuidado ao dessalgar o peixe, em especial, se pessoas que têm restrição no consumo de sódio forem consumi-lo.

Bacalhau: fonte de ômega 3. A gordura do bacalhau é da família ômega, a chamada gordura boa, que ajuda na proteção contra as doenças cardiovasculares. Nesse sentido, consumir o bacalhau com moderação pode ser até uma boa pedida, dependendo da condição clínica do paciente. A única questão é a quantidade de gordura que adicionamos no preparo.

Acompanhamentos mais nutritivos e menos gordurosos

Os legumes são opções muitas vezes mais saborosas, mais ricas em vitaminas, minerais e fibras do que as batatas. Uma boa alternativa é servir vegetais assados ou tomates recheados, por exemplo.

Os vegetais folhosos também são bons acompanhamentos, refogados, cozidos ou até como entrada, na forma de salada. As melhores saladas são aquelas compostas por folhas, legumes e grãos. Evite colocar queijos, tomate seco ou outras conservas de vegetais, molhos, ovos ou batata palha. Esses acompanhamentos podem ser muito gordurosos e pesar na sua inocente salada.

Substitua arroz branco por integral ou por outros grãos

A substituição de arroz branco por integral é ótima do ponto de vista nutricional. A quinoa, a cevadinha e o trigo podem ser misturados ao arroz ou consumidos à parte. Todos esses grãos integrais são excelentes fontes de fibras e de nutrientes, como vitaminas e minerais. Mesmo assim, consuma com moderação.

Se for servir farofas, cuidado com a gordura usada no preparo. Para torná-la mais nutritiva, uma solução é incluir grãos e sementes oleaginosas (castanhas ou amêndoas), que são fontes de proteína, fibras e gorduras boas – as insaturadas). Abobrinha refogada e frutas suculentas, como o abacaxi, trazem umidade que seria conquistada com a adição de ingredientes gordurosos.

Hidratação sempre

Deve-se lembrar que normalmente o almoço de Páscoa é ainda no tempo quente. É fundamental, portanto, incluir sucos naturais aos almoços e jantares. Se fizer questão do vinho, testar uma receita de sangria pode ser uma boa. É uma bebida que mistura frutas, suco, água e vinho, podendo ser muito refrescante e ajudar na hidratação. Novamente, deve-se ter cuidado com a quantidade quando o objetivo é gerenciamento do peso.

Qual o tipo de chocolate mais indicado?

O chocolate com maior percentual de cacau é o mais rico em elementos antioxidantes, por isso, sempre será a melhor escolha do ponto de vista nutricional. Mas o nível calórico dos chocolates é semelhante, por isso, para quem não se adaptou ainda ao sabor mais amargo, o recomendável é consumir o tipo de que gostar mais.

Qual a quantidade de chocolate recomendada para crianças? E para adultos?

A porção padrão média para adultos gira em torno de 25 gramas. Porém, isso é muito generalizado – o ideal mesmo é que cada um calcule com o seu nutricionista a dose certa para não comprometer a sua dieta.

Confirma o número de calorias por tipo de chocolate:

Chocolate branco 135 cal

Chocolate ao leite 135 cal

Chocolate ao leite diet 140 cal

Chocolate ao leite com castanha-do-pará 140 cal

Chocolate meio amargo 119 cal

Chocolate 70% 144 cal

*Porção de 25g, equivale a quatro quadradinhos de um barra de chocolate.