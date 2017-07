“É um dever prestar esclarecimento”, diz defesa de PM acusado de matar colega

O policial militar César Diniz da Silva, de 43 anos, acusado de atirar e matar o tenente aposentado João Miguel Além Rocha e ferir um jovem de 18 anos durante uma briga no último sábado, vai se apresentar hoje (3) para prestar esclarecimento do caso.

De acordo com a defesa, o PM tem interesse em se apresentar. “Faz parte da boa fé processual, ele não vai negar nenhum tipo de informação e vai acompanhar o processo presencialmente. Isso é um dever como cidadão”, explica Sebastião Francisco dos Santos Júnior, advogado do PM.

A defesa ainda destaca que o PM agiu para se defender. “Ele tem o interesse em falar sobre o que aconteceu pois ele fez o que fez para se defender”, relata.

Briga acaba em morte

A briga entre os dois policiais militares que terminou com a morte do tenente aposentado João Miguel Além Rocha na tarde do último sábado (1°), no bairro Nova Lima, zona norte de Campo Grande, teria sido motivada pela dívida de um carro.

Durante a discussão houve troca de tiros e o tenente e um jovem de 18 anos foram atingidos. João Miguel não resistiu e morreu no local.