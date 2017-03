“É uma parceria de resultados”, diz Reinaldo, contagiado pela vibração e alegria do carnaval corumba

Entusiasmado com a festa proporcionada pelo carnaval de Corumbá, onde destacou o brilho das escolas de samba e a alegria das pessoas nas ruas que integram o circuito da folia, o governador Reinaldo Azambuja afirmou que os investimentos em grandes eventos culturais na cidade devem ser repensados, como o Festival América do Sul. Assegurou que o Governo do Estado está aberto a novas parcerias com o município.

“A gente percebe a alegria das pessoas, um sentimento que vem da alma, e a dedicação de quem faz o carnaval, e isso nos empolga e contagia”, disse o governador, que se surpreendeu com a grandeza do carnaval corumbaense, o profissionalismo e a qualidade das escolas de samba. “Realmente é uma coisa contagiante e isso empolga a todos nós e também nos dá a certeza de que os investimentos do governo estão sendo muito bem aplicados.”

Reinaldo assistiu ao desfile das cinco escolas de samba do Grupo Especial, na noite desta segunda-feira, ao lado do prefeito Ruiter Cunha de Oliveira e lideranças políticas locais. Ele deixou o camarote oficial somente após a passagem da última agremiação, a Império do Morro, às 2h45. “É o melhor carnaval do Centro-Oeste, Corumbá está de parabéns”, manifestou-se.

“Estou me sentindo muito gratificado de estar aqui e compartilhar dessa alegria dos corumbaenses, que realmente nos contagia”, comentou. “A gente percebe uma vibração, uma energia enorme, além do carinho e da receptividade da cidade, que cativam qualquer visitante”, acrescentou. Para o governador, o aporte financeiro de R$ 300 mil destinado pelo Governo do Estado ao carnaval local “é um investimento, uma parceria de resultados”.

Reinaldo falou que seu governo continuará investindo no carnaval, principalmente em Corumbá, onde, conforme explicou, o investimento tem retorno econômico com a lotação dos hotéis e pousadas, o movimento no comércio e a geração de emprego e rena. “Vamos repensar nos eventos culturais que se realizam aqui, ouvindo a comunidade local, para que possamos fomentar também o turismo, criar infraestrutura e integrar o Pantanal a Bonito”, garantiu.