Ecapuzado invade lava-jato e atira contra homem

O autor dos disparos teria sido o ex da namorada da vítima

William Rodrigues Aristimunho, 27 anos, foi baleado na manhã desta quinta-feira (5) por um homem encapuzado em um lava-jato onde trabalhava em Dourados.

A namorada da vítima registrou um Boletim de Ocorrência logo após o fato e disse aos policiais que, o autor dos disparos, é seu ex-namorado, Fernando Sarate de Oliveira, 29 anos, que já ameaçava há algum tempo matar o atual namorado dela.

Ainda de acordo com o registro policial, o autor entrou no estabelecimento encapuzado de touca e luva preta perguntado onde estava William. Ele entrou nos fundos do lava-jato, onde o rapaz estava e disparou contra ele. Um dos disparos atingiu o peito da vítima que foi socorrida e encaminhada para o hospital em estado grave.

O autor fugiu do local em um gol prata, que estava sendo conduzido por um comparsa. A polícia está investigando o caso.

Matéria atualizada às 14:14