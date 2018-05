Edison Araújo é reeleito na Fecomércio-MS

O atual presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul (Fecoércio-MS), foi reeleito na presidência para o quadriênio 2018/2022.

A eleição ocorreu nesta sexta-feira, 11 de maio, na sede da Federação em Campo Grande, com a presença das lideranças sindicais pertencentes ao quadro da diretoria da entidade, que votaram na chapa única tendo como presidente Edison Araújo.

“Ficamos honrados e com sentimento de que estamos no caminho certo, estreitando parcerias e aumentando a representatividade em defesa dos interesses de nossos empresários e do desenvolvimento de Mato Grosso do Sul”.

A gestão inicia de 16 de junho de 2018 e segue até a data de 15 de junho de 2022.