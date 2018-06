Edital para conclusão da Praça de Esportes do Noroeste é publicado

A prefeitura de Campo Grande publicou no Diário Oficial desta segunda-feira (25), o edital de licitação das obras de conclusão da Praça de Esporte e Cultura do Jardim Noroeste. Parada há mais de quatro anos, quando for concluída, a população disponibilizará um espaço de sete mil metros quadrados para comunidade.

As empresas participantes terão até o dia 26 de julho para apresentar as propostas. Foi necessária uma nova concorrência porque a empresa que iniciou a construção pediu rescisão do contrato no final do ano passado.

Para conclusão das obras, o investimento será de R$ 2.386.174,06, sendo R$ 2.135.053,70 de recursos federais e R$ 251.120,36 de contrapartida da prefeitura. O custo inicial da obra foi estimado em R$ 3,911 milhões, sendo R$ 3,5 milhões de verba do Ministério e R$ 411,4 mil de contrapartida. A obra foi interrompida quando tinham sido gastos R$1,2 milhão.

A Praça de Esporte e Cultura terá 7 mil metros de área construída em um hectare, com pista de skate, pista de caminhada, quadra de vôlei de areia, campo de futebol society, quadra poliesportiva coberta, pista para salto e academia para terceira idade, além de equipamentos para malhação, com vestiário masculino e feminino. Contará também com anfiteatro, sala de cinema e um local fechado para convivência, com equipamentos de informática e salas de ginástica.

A construção foi iniciada em agosto de 2013 e deveria terminar em maio de 2018. O empreendimento, orçado em R$ 4,3 milhões (R$ 3,5 milhões de verba federal e R$ 867 mil de contrapartida), foi projetado para atender uma região com 53,4 mil moradores, que hoje não têm espaço de lazer ou para a prática de esportes.