Processo visa a seleção de entidades que possam atuar no acompanhamento de estudantes

Publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), o edital de Chamamento Público da Secretaria de Estado de Educação (SED) visa selecionar entidades, sem fins lucrativos, que possam firmar parcerias para a capacitação profissional de jovens matriculados nas Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul. Os interessados terão até o dia 3 de dezembro de 2018 para entregar os documentos exigidos.

De acordo com o Processo nº 29/033.948/2018, a instituição selecionada deverá atuar na formação socioeducativa e profissional dos adolescentes com idade de 16 a 18 anos – incompletos – e que estejam matriculados no ensino médio. O documento prevê, ainda, o encaminhamento dos adolescentes para a inserção e integração junto ao mercado de trabalho.

Entre os objetivos do processo, está o oferecimento de cursos de capacitação e treinamento básicos, aos jovens, para atuação como auxiliares de escritório em geral. Ainda de acordo com o documento, a parceria também objetiva assegurar espaços de referência para o convívio comunitário, social e profissional, bem como o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade, respeito mútuo, ampliando o universo informacional dos adolescentes, além de estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades e talentos.

Processo de seleção

Para participar do processo, as entidades interessadas deverão atender os requisitos de habilitação e demonstrar a qualificação técnica exigida, conforme estabelecido no edital. Entre os requisitos, estão:

- experiência de trabalho com programas de aprendizagem;

- estrutura adequada e condições de acompanhamento e avaliação;

- quadro gerencial qualificado;

- estrutura administrativa compatível com as atividades;

- proposta de execução, além de outras exigências.