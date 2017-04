Eduardo Maluf comemora público em shows da Expogrande

O empresário Eduardo Maluf, responsável pelas atrações musicais da Expogrande 2017, disse estar satisfeito com a participação da população, que tem prestigiado os shows do evento. "Queremos a cada ano caprichar mais na Expogrande, que é a feira mais tradicional do nosso Estado", afirmou.

Segundo ele, foi uma surpresa a quantidade de público. "Acho que a população tinha perdido um pouco a tradição de seus shows e as pessoas desacostumaram a ir para as festas. Vimos esse ano que isso está mudando, principalmente com a atração desta sexta-feira (7), que é o DJ Alok e pretende ter o maior público desta edição", comentou.

Ele ainda falou que tanto a diretoria da Acrissul como os artistas convidados para se apresentar têm contribuído para o sucesso do evento. "Temos toda a estrutura e apoio da diretoria da Acrissul e os artistas têm sido muito parceiros. Tanto que alguns já cogitaram voltar ano que vem", disse.