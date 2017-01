Educação no transito vira lei em Campo Grande

As escolas da Rede Municipal de Ensino (REME) de Campo Grande deverão incluir na grade de ensino o conteúdo de educação no transito. É o que diz lei publicada no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) desta quarta-feira (18).

A lei sancionada pelo prefeito Marquinhos Trad (PSD) tem como objetivo conscientizar educar os futuros condutores sobre a responsabilidade social no trânsito.

O conteúdo programático de educação no transito deverá conter o Código de Trânsito Brasileiro, editado com linguagem adequada à faixa etária dos estudantes, dados estatísticos sobre trânsito e aulas práticas, dentro e fora da escola