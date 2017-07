Educação realiza seminário sobre a base comum curricular

Técnicos da Semed (Secretaria Municipal de Educação) estão participando, nesta sexta-feira (28), de um seminário para discutir a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento que determina osconhecimentos e habilidades essenciais que deverão fazer parte dos currículos de todas as escolas, da Educação Infantil ao Ensino Médio do país.

O documento vem sendo desenvolvido desde 2015 por meio de um processo liderado pelo Ministério da Educação, que busca a participação da sociedade, alunos, professores e gestores. A implantação da BNCC só acontecerá após sua homologação, o que deve ocorrer ainda este semestre.

O seminário que acontece no Centro de Formação da Semed tem o objetivo de discutir essas propostas, já que cada rede poderá incluir no documento, os conhecimentos regionais que consideram importantes na composição do currículo. Vale ressaltar que a BNCC determina o conteúdo, mas não a forma como ele deverá ser ensinado aos alunos. Esta será tarefa de cada rede.

O técnico pedagógico do currículo de língua portuguesa da Gerencia de Ensino Fundamental e Médio da Semed, Tiago Teodoro, explica que a criação do documento está prevista na Constituição Federal de 1988, na LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional)

“É de extrema relevância, visto que vai direcionar o trabalho dos professores em sala de aula. “É importante que toda a comunidade escolar se aproprie desse assunto para produzir o material que será futuramente promulgado até 2018”, explica.

O técnico explicou ainda que os diretores, coordenadores e professores passaram por uma formação entre maio e julho para saber como funciona a montagem da Base Curricular. Em outro momento, os professores poderão discutir o que será apresentado para compor o conteúdo diversificado, que irá atender a cultura regional, o que corresponde 40% do documento.

Com a nova reformulação da Base espera-se que os alunos tenham direito de conhecimentos, habilidades e conteúdo que são previsto em todo o território nacional. Dessa forma, no caso de uma mudança de região, ele não sofrerá nenhum prejuízo em sua aprendizagem.

A partir do momento da homologação da BNCC pelo Ministério da Educação, haverá um prazo de dois anos para que ela vigore em todo o país.

A intenção dos técnicos da Semed é que em 2019 já tenha o documento norteador.

Para a secretária municipal de Educação,Ilza Mateus o seminário vai proporcionar aos técnicos, a experiência de como realizar e passar a informação para os professores.

“Este momento é muito importante para que todos conheçam a Base Nacional e para que toda a equipe pedagógica saiba escolher o currículo das escolas, em busca das melhorias da qualidade de ensino”, frisa a secretária Ilza.

A técnica AnnyMichelly Brito ressalta que os polos de formação realizados pela Semed no primeiro semestre deram oportunidade aos professores de expor suas ideias sobre a BNCC.

“Agora é só construir um documento com solicitações antes da produção final da Base”, comenta Anny,