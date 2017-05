Projeto reúne 1,2 mil profissionais de Dourados, Douradina e Rio Brilhante

O encontro “Teia da Educação – Educar pela Pesquisa” reuniu nesta terça-feira (9.5) 1.200 professores e coordenadores pedagógicos das escolas estaduais de Dourados, Douradina e Rio Brilhante, no Espaço Esperança – IPI de Dourados. Realizado pela Secretaria de Estado de Educação (SED), o evento propõe a aproximação e apropriação da prática pedagógica com foco na Escola da Autoria, no protagonismo juvenil e na educação por meio da pesquisa, visando à formação do estudante como autor de seu próprio conhecimento.

O coordenador regional de Educação de Dourados, Nei Elias Coinethe de Oliveira abriu o evento falando sobre os três anos da Teia da Educação. “Este ano, a professora Cecilia [secretária de Estado de Educação] vem para os municípios, visitando as Regionais, para trazer um pouco mais de informações e sugestões para que nosso trabalho esteja cada vez mais capacitado e mais fortalecido no fazer pedagógico, nos mostrando com muita clareza que a SED está para aqueles que estão à frente no trabalho com nossos estudantes”, afirmou.

“Estamos dedicando esta terceira edição da Teia da Educação aos nossos professores e coordenadores porque estamos querendo mexer um pouquinho com o jeito de se trabalhar com nossos adolescentes para que eles não reprovem e não se evadam da escola”, destacou a secretária Maria Cecilia Amendola da Motta, que nesta edição da Teia apresentou os avanços conquistados pela educação de Mato Grosso do Sul nos últimos dois anos. “Nossa missão é garantir que o estudante aprenda com qualidade”, completou.

Esta edição da Teia conta ainda com a palestra do consultor da SED, Pedro Demo, professor emérito da Universidade de Brasília (UnB), que aborda as propostas e as possibilidades de trabalho no educar pela pesquisa; e com o depoimento do professor José Gomes Pereira que relata sua experiência com essa metodologia na Escola Estadual Waldemir Barros da Silva, de Campo Grande, uma das primeiras a implementar a proposta de educar pela pesquisa no Estado. “Foi um evento muito importante para os professores, porque oportunizou a reflexão sobre o próprio fazer pedagógico, na busca da melhoria da qualidade da aprendizagem dos estudantes”, explicou o professor Antonio Marcos Lescano de Oliveira, participante.

Em 2017, a Teia da Educação está sendo realizada nas cidades-sede das Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) e já passou por Dourados, Campo Grande, Aquidauana, Jardim, Ponta Porã e Naviraí. Nesta quarta-feira, Nova Andradina sediará o evento. Novos encontros estão previstos para Coxim, Corumbá, Três Lagoas e Paranaíba.

Teia da Educação

A formação da “teia da educação” começou em 2015, quando a Secretaria de Estado de Educação viajou pelo Estado com o SED vai às Escolas, que em 21 encontros reuniu mais de 20 mil profissionais da educação entre diretores, coordenadores, supervisores, secretários, professores, merendeiras e demais servidores da Rede Estadual de Ensino.

Na programação, a palestra “Teia da Educação: tecendo a aprendizagem em Mato Grosso do Sul”, ministrada pela secretária de Estado de Educação, a fim de unir esforços na aprendizagem dos estudantes e alinhar as ações da SED em consonância aos anseios da comunidade escolar.

Em 2016, na Teia da Educação – Fortalecendo a Rede de Aprendizagem em Mato Grosso do Sul, as escolas apresentaram para a equipe da SED, composta pela secretária Maria Cecilia Amendola da Motta, superintendentes, coordenadores e técnicos de diferentes áreas, os Planos de Trabalho elaborados para a melhoria da aprendizagem dos estudantes, com base na Avaliação Institucional Externa, o Projeto Político Pedagógico e o Projeto de Gestão Escolar apresentado à comunidade no período da campanha eleitoral da direção escola.