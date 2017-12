“Ela tinha deixado as drogas e estava indo na igreja”, diz pai de mulher queimada por marido

Adriele de Fátima Soares Silva está internada na Santa Casa com 25% do corpo queimado

Em estado gravíssimo no CTI (Centro de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Campo Grande, Adriele de Fátima Soares Silva, de 27 anos, havia deixado de usar drogas e começado a frequentar a igreja recentemente, segundo o pai da jovem, Valdeci Soares Silva, de 61 anos.

Valdeci conta que as brigas entre o casal eram constantes desde o início do relacionamento. O contato com o genro era mínimo, nesses um anos e três meses de relacionamento da filha, Valdeci destaca que viu Gilson Ferreira da Silva, de 33 anos, pouco mais de três vezes.

O uso de drogas pela filha para o pai começou por influência de Gilson e o fato dela ter decidido parar e procurar uma igreja teria aborrecido o homem. “Ela ultimamente aprumou. Ela andava ingerido drogas, mas aprumou e passou a ir na igreja. Ela me falou ‘pai, graças as Deus eu estou bem, to indo na igreja e pretendo mudar de vida’. Eu falei louvado seja Deus. Mas aí a outra parte não concorda, quem é usuário de drogas quer que fique junto”, conta.

Na noite de sábado, poucas horas antes de Gilson jogar gasolina em Adriele e colocar fogo, o casal teria brigado mais uma vez. Adriele teria pedido ajuda para vizinhos que a levaram para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento Comunitário) Universitário. Ela teria entrado sozinha na unidade de saúde em busca de atendimento.

Desolado com mais uma tragédia na família, já que há 10 meses ele perdeu o Wesner Moreira da Silva, de 17 anos, após uma mangueira de alta pressão ser introduzida em seu ânus por colegas de trabalho, seo Valdeci pede justiça.

“Eu espero a justiça, que é atrasada, enrolada, mas um dia tem que dar certo por que eu já estou com um problema enrolado na justiça, que é o caso do Wesner. Aconteceu em fevereiro e até agora não foi resolvido nada, está impune. Os caras estão andando aqui e dando risada da cara da gente. Eu espero que a justiça haja”, desabafa. Gilson é considerado foragido.

Estado de saúde

Adriele teve 25% do corpo queimado. As queimaduras de segundo grau estão espalhadas pelo rosto, braços, peito e tórax. A jovem também teve queimaduras internas, nas vias respiratórios. Ela está sedada, entubada e seu estado de saúde é considerado gravíssimo.