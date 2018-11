O JD1 Notícias apura, a partir deste momento, em tempo real, a contagem de votos da eleição para a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), que acontece nesta terça-feira (20), na sede da entidade, em Campo Grande, e mais 31 subseções espalhadas no interior do estado.

Ao todo, serão mais de 14 mil advogados que vão escolher entre Mansour Karmouche, Jully Heyder e Rachel Magrini, quem vai comandar a entidade pelos próximos três anos. A equipe do JD1 Notícias está no local da apuração e você poderá conferir, a partir das 17h, a apuração, aqui no site.