Eleição para diretoria do CRF/MS e conselheiros começa dia 8

Do dia 8 ao dia 10 de novembro será realizada a eleição do CRF/MS (Conselho Regional de Farmácia de MS). O novo pleito será realizado, exclusivamente pelo site Vota Farmacêutico, mediante senha individual que já foi enviada pelos Correios pelo CFF (Conselho federal de Farmácia).

A atual presidente do CRF/MS, Kelle Slavec compõe a Chapa 1 e busca sua reeleição. Kelle está mobilizando novamente os profissionais da Capital e do interior para conquistar o apoio de todos. Desde que assumiu a presidência, Kelle percorreu todas as regiões. "Estamos fazendo uma gestão compartilhada onde o CRF está de portas abertas para os farmacêuticos e para a comunidade", afirma a farmacêutica.

Entre os trabalhos de maior destaque está o atendimento mais próximo do profissional e a humanização da fiscalização. "Tenho orgulho de dizer que uma das minhas principais bandeiras do nosso trabalho é o Perfil de Assistência Farmacêutica, que trouxe uma nova imagem para o CRF, passando a ser um Conselho parceiro dos profissionais na defesa da profissão. O Perfil é uma revolução na maneira de fiscalizar", afirmou Kelle Slavec.

O apoio ao nome de Kelle está sendo em todos os municípios de MS, para que a atual presidente continue, isso porque em pouco mais de 18 meses de gestão, os profissionais já perceberam a mudança e querem ampliar o ritmo de trabalho. Kelle Slavec é candidata a conselheira regional de farmácia e a presidente pela Chapa 1, juntamente com Flávio Shinzato, Alexandre Corrêa e Letícia Castellani Duarte.

Completam o time da Chapa 1 os candidatos a conselheiros: Kelle SLavec, Flávio Shinzato, Mel Quideroli, Renato Finotti, Priscila Moroto, Carolina Frattini, Fausi Padilha e Américo Basílio.