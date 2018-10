Na sexta sexta-feira (26), o Instituto de Pesquisa Resultado (IPR) divulgou pesquisa de intenção de votos para a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB-MS). Três chapas foram registradas e são encabeçadas pelos advogados Mansour Karmouche, que tenta a reeleição, Jully Heyder e Raquel Magrini.

A pesquisa estimulada mostra o candidato Mansour Karmouche com 39% das intenções de votos. Em seguida aparece Raquel Magrini, com 23% e na sequência Jully Heyder, com 22%. Indecisos somaram 16%.

As eleições para a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB-MS) acontecem dia 20 de novembro.

O levantamento aponta uma disputa pela segunda posição, e mostra Raquel Magrini com bom desempenho, já que Jully Heyder tem atrás de si um tradicional grupo de advogados, e que tem história em eleições na Ordem.

A pesquisa foi realizada entre os dias 23 e 25 de outubro e ouviu 218 advogados inscritos na OAB-MS em Campo Grande. A margem de erro considerada para esta pesquisa é de 6,6 pontos percentuais, para mais ou para menos.