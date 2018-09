Com a decisão, 370 localidades de sete estados do país receberão auxílio de forças federais

Na terça-feira (11) o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) acolheu, em sessão plenária administrativa realizada, pedidos dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) do Mato Grosso do Sul e do Ceará para envio de forças federais para acompanhar as eleições gerais deste ano em localidades dos estados. As decisões foram unânimes.

O TRE-MS solicitou a presença de forças federais em quatro municípios: Amambai, Paranhos, Caarapó e Ponta Porã. Já a solicitação do TRE cearense pediu reforço em cinco locais, incluindo a capital Fortaleza, a cidade de Sobral, Caucaia, Maracanaú e Juazeiro do Norte.

Com a decisão, 370 localidades de sete estados receberão auxílio de forças federais para a segurança nas eleições de outubro. Além do Mato Grosso do Sul e Ceará, também já foi autorizado o envio de tropas para atuar nos estados do Acre (11 localidades), Maranhão (72), Piauí (112), Rio de Janeiro (69) e Rio Grande do Norte (97).