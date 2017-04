Em 1ª Câmara Participativa na Acrissul, vereadores discutem Propostas para alavancar agricultura fam

O Auditório da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul) ficou lotado na noite desta quarta-feira (5) com a realização da 1ª edição do Projeto "Câmara Participativa", que levou os trabalhos legislativos até a 79ª Expogrande, para debater Políticas Públicas para o Agronegócio.

Na abertura do evento, o presidente da Acrissul, Jonatan Pereira Barbosa apresentou uma proposta para o setor, sugerindo aos parlamentares a criação de um cinturão verde na Capital. "Estamos aqui para lembrar que Campo Grade é muito importante também na área rural, somos uma cidade conhecida no Brasil como cidade da agropecuária. Cuidem bem de Campo Grande, queremos saber da Campo Grande rural, por isso convidamos a Câmara, que recebe hoje meu muito obrigado e de toda nossa sociedade rural. Quero sugerir uma proposta suprapartidária para criar um cinturão verde em Campo Grande. Uma Capital como a nossa, importar hortifruti é uma vergonha pra nós, com terras tão férteis, com agricultura familiar tão forte. Está faltando vontade política, prefeito concordou em implantar. Os vereadores são os legítimos representantes do povo. Campo Grande deve muito a vocês, contem com a Acrissul, contem com os produtores rurais e com a Campo Grande rural", afirmou.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Prof. João Rocha destacou que foram colhidos durante a 1ª Câmara Participativa, 20 pontos que poderão ser transformados em indicações a serem encaminhadas ao Executivo. "Tudo graças a presença de vocês. É o nosso feito para com segmento e com a sociedade. Temos vontade política de fazer melhor, de honrar a confiança que nos foi depositada nas eleições. Quero destacar o quanto foi rica essa nossa sessão, aprendemos muito, temos muito material para trabalhar", disse o chefe do Poder Legilativo.