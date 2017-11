Em 2017, exportação de soja cresceu 21%

Entre janeiro e outubro deste ano, as exportações de soja de Mato Grosso do Sul superaram em 21% o volume embarcado em 2016. Este ano as exportações somaram 3,48 milhões de toneladas, em 2016 foram embarcados 2,9 milhões de toneladas. Os dados citados estão do Boletim Casa Rural, elaborado pela Unidade Técnica do Sistema Famasul.

“A demanda aquecida pela soja no mercado internacional e o dólar ao redor de R$ 3,20 mantendo nossa competividade, resultaram no aumento das negociações com outros países”, destaca o analista de economia do Sistema Famasul, Luiz Gama.

A receita das vendas atingiu, no mesmo intervalo, US$ 1,30 bilhão, com alta de 23,6% em relação a todo ano de 2016, quando o faturamento obtido com as negociações de soja somaram US$ 1,05 bilhão.

De acordo com os dados da Secex – Secretaria de Comercio Exterior, revelam que, em nível de Brasil, foram exportadas 63,6 milhões de toneladas também entre janeiro e outubro, com incremento de 23,4% no comparativo com 2016.

A China foi o principal destino das exportações de soja em grão de MS de janeiro a outubro deste ano, respondendo por US$ 1,06 bilhão, ou 81,4% do total. O porto de Paranaguá – PR com 36,98% do total das receitas com exportação foi a principal porta de saída da soja em grão sul-mato-grossense de janeiro a outubro desde ano.