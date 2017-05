Em 2017, o setor de Serviços foi o que mais contratou em Mato Grosso do Sul

Por meio de uma análise a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) verificou que o setor que mais contratou no primeiro trimestre de 2017 foi o de serviços, com 21.577 contratações com carteira assinada no Estado. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), de janeiro a março deste ano.

Verificou-se que a ocupação de operador de telemarketing tem um alto índice de contratações, o trabalhador Bruno Silva, foi contratado como operador de telemarketing por intermédio da Funtrab, além do encaminhamento o candidato às vagas passam por várias etapas no processo de seleção da empresa que disponibiliza a vaga.

De acordo com Silva participaram vários candidatos no processo seletivo, porém cerca de 90% reprovam, “eu fiquei entre os finalistas e fui contratado, o trabalho exige habilidade em informática e muita atenção, para atender bem os clientes por telefone,” declarou.