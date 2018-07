Em agosto, cantor Leonardo faz show em reinauguração de buffet da capital

Com músicas que lembram o clima descontraído dos botequins, local onde a carreira do cantor Leonardo começou, o artista reinaugura o Ondara, em 11 de agosto, em Campo Grande. De acordo com os organizadores, o show promete envolver a todos no ambiente preferido dos brasileiros.



Bar do Leo, seu mais recente trabalho, traz no repertório arranjos e melodias com a cara do cantor. O projeto conta com 13 músicas, sendo seis inéditas e regravações de sucessos como “Linda Linda”, “Tranque a Porta e Me Beija” e “Dona do Meu Destino”, além de “Ternura (Somehow It Got To Be Tomorrow (Today))”, eternizado por Wanderléa.



“Quem vai para o bar é um homem feliz! Vai para ver os amigos e amigas, comemorar ou acalmar o chifre. Chique ou simples, bar é só alegria!”, brinca Leonardo.



Com 18 CDs e cinco DVDs lançados, Leonardo celebra com “Bar do Leo” uma longa carreira marcada por sucessos que embalam diversas gerações. Praticamente todas as canções fazem referência ao clima de bar, de roda de amigos, de conversa, de diversão.



