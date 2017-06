Em alguns municípios, prazo de vacinação contra aftosa é prorrogado

Em alguns municípios das regiões do Planalto e Zona de Fronteira, em Mato Grosso do Sul, o prazo para imunização do rebanho contra a febre aftosa foi prorrogado, de acordo com a portaria enviada pela Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) para publicação.

Mesmo considerando satisfatórios os índices alcançados durante o período normal da campanha – se comparados com anos anteriores – a Iagro enviou para publicação uma portaria prorrogando o prazo.

Segundo o diretor-presidente, Luciano Chiochetta, foram considerados os relatos das equipes da agência sobre as dificuldades de manejo dos animais, em virtude das fortes chuvas quando da realização dos trabalhos de vacinação e de identificação individual eletrônica de bovídeos, que acontecem simultaneamente nos municípios de Bela Vista e Porto Murtinho neste período.

Conforme a portaria, o o período de vacinação nos municípios de Amambai, Tacuru, Naviraí, Caarapó, Eldorado, Iguatemi, Itaquiraí, Bela Vista e Porto Murtinho – região do Planalto – está prorrogado para até esta quinta-feira (15.6) e o período de registro para até 30 de junho.

Para os municípios de Ponta Porã, Mundo Novo e Japorã – zona de fronteira – o período de vacinação foi estendido para até 30 de junho e a data de registro para até 15 de julho.

Os pecuaristas da região do Pantanal, com suas peculiaridades e dificuldades de acesso, tem prazo conforme calendário oficial até hoje para vacinação, podendo realizar ainda numa segunda etapa, aberta em novembro.

Obrigatória, a vacinação contra a febre aftosa em Mato Grosso do Sul tem mantido índices superiores a 99% nos últimos anos, fruto de estratégias bem sucedidas da Agência e a parceria com os produtores. Desde os episódios da doença em 2005, serviço de defesa e produtores trabalham conjuntamente contabilizando importantes conquistas como o fim da zona de alta vigilância na fronteira e o retorno das exportações de carne produzida naquela região para o mercado internacional.