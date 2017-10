Em alta velocidade adolescente passa no interior de terminal

No carro estavam outros três jovens que tentaram fugir depois que o carro colidiu com uma árvore

Uma guarnição da Guarda Municipal, na madrugada desta quarta-feira, foi informada que um veículo VW GOL passou em alta velocidade pelo interior do Terminal de Ônibus Urbano Aero Rancho.

Então os Guardas realizaram acompanhamento tático, do veículo pela Avenida Gunter Hans por algumas ruas do Bairro Tijuca. No entanto quando o carro voltou a Avenida colidiu com uma árvore.

Foi quando somente o condutor do veículo, Gilberto Irala Paez Junior de 18 anos, ficou dentro do carro, os três passageiros saíram correndo do veiculo tentando fugir, porém foi capturados pela Guarda.

Diante dessa situação a guarnição realizou o teste do etilômetro (bafômetro), onde foi conferido que o motorista tinha 0,47 mg/l de álcool no sangue. O veículo foi conduzido ao pátio do DETRAN.

Quanto aos adolescentes, os policiais entraram em contato com os responsáveis e o tio de um dos jovens foi até a delegacia busca-los.